Сцена / Спектакли

Центр «Инклюзион» представит на фестивале в Пскове семь спектаклей

Международный инклюзивный онлайн-фестиваль «Другое искусство. Другой формат» проходит в Псковской области с 26 по 28 июля. На нем Центр творческих проектов «Инклюзион» представил видеоверсии семи своих спектаклей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На интернет-ресурсах Театрально-концертной дирекции представлены следующие постановки:

«Прикасаемые» – спектакль-номинант «Золотой маски» Театра Наций с участием Евгения Миронова и Дженни Эгаттер, в основе которого реальные истории людей с одновременным нарушением зрения и слуха. На сцене как зрячеслышащие, так и слепоглухие герои на равных преодолевают страхи, сомнения, трудности взаимопонимания.

«Юшка» – инклюзивный спектакль по одноименному рассказу Андрея Платонова. Это трогательная история об «особенном» человеке, чудике, рассказанная студентами студии «Инклюзион», в которой занимаются ребята с ограниченными возможностями, и профессиональными актерами новосибирских театров.

«Гроза-среда обитания» – это трогательный и одновременно энергетически очень мощный спектакль, в котором смех и слезы все время идут рядом. Спектакль не оставляет никого равнодушным, а известная пьеса Александра Островского начинает звучать по-новому.

«Встречи.Фрагменты» – пластический спектакль о человеке, жизнь которого изменяется, и это неслучайно. Спектакль о людях, которые путешествуют по лабиринту событий. На каждом его отрезке происходит встреча, смысл которой может открыться только в конце лабиринта.

«Ночи Холстомера» – спектакль был создан из импровизаций участников школы, вдохновленных повестью Льва Толстого «Холстомер». Это спектакль-рассуждение о материнстве, силе молодости, поддержке табуна, любви и усталости.

«Совершенно невероятное событие. Женитьба» – спектакль по пьесе Николая Гоголя, созданный с участием профессиональных актеров и студентов московской инклюзивной театральной школы «Инклюзион».

«Человек, который ушел на Луну» – спектакль петербургской театральной школы «Инклюзион», повествующий о жизни и творчестве древнекитайского поэта Ли Бо. Это совместно сочиненное путешествие по культуре эпохи Тан. Многовековая поэтическая традиция воплощается в спектакле через визуальные образы, музыкальные композиции, поэтическое чтение.

В том числе в креативном пространстве «Лофт» прошли показы двух спектаклей для зрителей – «Прикасаемые» Центра «Инклюзион (Москва) и «Я – Басе» Упсала-Цирка (Санкт-Петербург). После показов состоялись обсуждения спектаклей.

Фестиваль проводят при поддержке администрации Псковской области. Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области, региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации и Театрально-концертная дирекция Псковской области. При реализации социального проекта используют средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Спектакли фестиваля «Другое искусство. Другой формат» можно посмотреть на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции.