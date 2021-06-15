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Больше десяти премьер выпустит Псковский драмтеатр в новом сезоне

Руководство Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина обнародовало планы на 116-й театральный сезон, который стартует 19 августа. Репертуар театра в новом сезоне пополнится не менее чем десятью премьерами. Об рассказал художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев на сборе труппы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Первая премьера сезона – спектакль-кабаре Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!» – состоится 20 августа.

В октябре театр представит зрителю три новых спектакля, включая детский: «Пленные духи» братьев Пресняковых в постановке главного режиссера Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Айрата Абушахманова, спектакль художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова, бэби-спектакль «Любимый слон» Анастасии Момот в постановке штатного режиссера Анатолия Кузьмина.

В конце ноября театр выпустит премьеру «Зойкина квартира» к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова в постановке легенды якутского театра и кино Сергея Потапова. К этому событию будет приурочен «Потапов-фест», посвященный творчеству режиссера и феномену якутского искусства.

На зимних каникулах маленьких зрителей ожидает новогоднее представление.

В феврале 2022-го года театральная афиша пополнится тремя спектаклями: музыкальный спектакль Дмитрия Месхиева «Случайный вальс» по песням разных эпох, «Дядя Ваня» Чехова в постановке Павла Зобнина и «Фальшивая нота» Дидье Карона в постановке Никиты Бетехтина.

8 марта театр порадует зрительниц премьерой «Мадам Бовари» по роману Флобера (режиссер – Дмитрий Акриш). В конце сезона состоится премьера спектакля Антона Федорова («Ревизор» в театре «Около», «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре», сериал «Мир, дружба, жвачка»), название которого пока уточняется, а режиссер Александр Огарев выпустит спектакль «Лысая певица» по абсурдистской пьесе Эжена Ионеско.

Кроме того, в 116-м сезоне расширится репертуар «Маленького театра».

«Мы напоминаем, что в новом сезоне цены на билеты в Псковском театре драмы сократились на 30% и составляют от 200 до 650 рублей», - отметили в пресс-службе.

Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе и на официальном сайте театра.