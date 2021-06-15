Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы внес изменения в афишу августа

28 августа, в субботу, вместо спектакля «Соседи» Псковский театр драмы представит зрителям комедию «Очень громкая премьера». Корректировку в репертуар внесли из-за болезни артиста, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Все купленные билеты будут действительны.

Если зрителей не устраивает замена спектакля, можно обменять билеты на любой другой спектакль из репертуара театра или сдать их по месту покупки, отметили в пресс-службе.

«Очень громкая премьера» – эксцентрическая комедия режиссера Талгата Баталова по мотивам французской пьесы «Чай с мятой или с лимоном». Популярную комедию режиссер перенес с французской почвы на российскую, сделав остроумную пародию на антрепризную театральную халтуру.

Узнать подробности о спектакле и купить билеты можно на официальном сайте театра.