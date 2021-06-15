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Дмитрий Месхиев выпустит вторую часть спектакля «Постой, паровоз!»

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев обещает представить зрителям следующую часть спектакля «Постой, паровоз!» в декабре. Об этом с пресс-конференции, посвященной XXVIII Пушкинскому театральному фестивалю и фестивалю Crescendo, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Постановку назовут «Вторая ходка». «Это будет новый спектакль на ту же тему, но он будет совершенно другим», - сообщил Дмитрий Месхиев.

Напомним, в спектакле-кабаре «Постой, паровоз!» заняты профессиональные музыканты: Александра Терских (вокал), Борис Федотов (фортепиано), Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин (ударные). Ведущий – заслуженный работник культуры Сахалинской области, артист Псковского театра драмы Андрей Кузин.