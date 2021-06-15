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Псковский театр драмы покажет «Смерть Тарелкина» на всероссийском фестивале в Москве

Новый спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Смерть Тарелкина» (режиссер – Хуго Эрикссен) вошел в конкурсную программу всероссийского фестиваля «Уроки режиссуры» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В конкурсную программу вошло 13 спектаклей молодых режиссеров. На главных театральных площадках Москвы – в театре имени Вахтангова, театре имени Маяковского, «Мастерской Петра Фоменко», центре имени Мейерхольда, РАМТе – выступят театры Санкт-Петербурга, Казани, Канска, Петрозаводска, Новосибирска, Владимира и Москвы. В состав жюри вошли известные театральные режиссеры Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Евгений Каменькович, Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Семен Спивак.

Фестиваль пройдет в Москве с 24 сентября по 13 декабря, дата показа псковского спектакля станет известна позже.

«Смерть Тарелкина» – новый спектакль Псковского театра драмы по пьесе Александра Сухово-Кобылина, его премьера состоялась в мае этого года. Создатель спектакля – ученик Римаса Туминаса, молодой московский режиссер Хуго Эрикссен.

Увидеть спектакль «Смерть Тарелкина» зрители смогут 12 и 21 сентября. Одна из последних премьер Псковского театра драмы вошла в программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет в Пскове со 2 по 12 сентября.

Узнать подробности о спектакле можно на официальном сайте театра.