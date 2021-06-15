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Псковский драмтеатр открыл 116-й театральный сезон

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина открыл 116-й театральный сезон спектаклем «Свидетельские показания» 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В этом месяце зрителей ожидает премьера спектакля-кабаре художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!». Уже сегодня состоится вечер арестантской песни в живом исполнении профессиональных музыкантов (20 и 27 августа).

«Спектакль пользуется аншлаговым спросом, билеты на два спектакля сентября давно проданы, поэтому мы открываем продажи на два внеплановых показа: 4 и 11 сентября в 13:00», - рассказали в пресс-службе театра.

Кроме того, в августе театр представит четыре спектакля большой сцены – «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского (21 августа), «Ревизор» Гоголя (24 августа), трагедию Шекспира «Отелло» (26 августа), комедию «Очень громкая премьера» по французской пьесе (28 августа). Билеты на эти спектакли еще остались, хотя их очень мало, подчеркнули в театре.

В новом сезоне театр планирует выпустить не меньше десяти премьер, в числе которых спектакли большой и малой форм, музыкальные и бэби-спектакли. Уже в октябре Псковская драма представит зрителю три новых работы: «Пленные духи» братьев Пресняковых в постановке главного режиссера Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Айрата Абушахманова, спектакль художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова, детский спектакль «Любимый слон» Анастасии Момот в постановке штатного режиссера Анатолия Кузьмина.

С 2 по 12 сентября псковичей приглашают на XXVIII Пушкинский театральный фестиваль, который откроется 2 и 3 сентября спектаклем Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви» в Псковском кремле.

Афиша театра опубликована на официальном сайте.