Сцена / Спектакли

Псковский драмтеатр покажет два спектакля в Александринке

В сентябре Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представит два новых спектакля в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Показы пройдут в рамках офф-программы Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского драмтеатра.

8 сентября в Петербурге состоится показ спектакля «Дни Победы» режиссера Веры Поповой. Перед зрителями развернутся судьбы шести молодых людей, на долю которых выпало испытание Великой Отечественной войной. «Свои проникновенные, исповедальные монологи они говорят буквально глядя в глаза зрителям – в этом спектакле разделение на сцену и партер отсутствует», - рассказали в театре.

19 сентября петербургский зритель сможет посмотреть спектакль Семена Серзина «Свидетельские показания» – детектив в 13 главах по пьесе Дмитрия Данилова, ставший в Пскове зрительским хитом.

Главный герой «Свидетельских показаний» – таинственно погибший писатель Александр Виват, а точнее, его образ, оставшийся в памяти свидетелей. Каким он был человеком – добрым или злым, спокойным или вспыльчивым, был успешным автором детективов или не мог написать и главы, – пытаются выяснить зрители, сопоставив высказывания разных людей.

Билеты на показы в Санкт-Петербурге можно купить на сайте Александринского театра. Цена билета: от 800 до 1500 рублей.

В Пскове спектакли можно будет увидеть 14 сентября («Свидетельские показания») и 15 сентября («Дни Победы») по более низкой цене. Подробности на официальном сайте Псковского театра драмы.