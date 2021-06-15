Областной театр кукол покажет свои лучшие спектакли на юбилее поселка Усвяты

Псковский областной театр кукол подготовил детскую программу в честь 1000-летия со дня первого упоминания поселка в летописи. Праздничные мероприятия пройдут 28 и 29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В районном центре культуры покажут три спектакля из репертуара театра: «Петрушка и колобок», «Как стать артистом», «Красная шапочка», а также серию мастер-классов.
«Как стать артистом» — это интерактивная история, приоткрывающая тайны закулисья театра кукол. На спектакле ребята в игровой форме получают представление о мастерстве артиста-кукольника и сами могут попробовать себя в этой роли. Роль учителя исполняет артист Валерий Болданюк.
«Красная шапочка» — это театральная импровизация, рассказанная двумя сказочниками из разных сказок Шарля Перро: «Красная шапочка» и «Кот в сапогах».
«Всем хорошо знакомая сказка о маленькой любопытной девочке Красной шапочке, о ее маме и бабушке и, конечно же, о злом сером волке. Только вот какая незадача: сами сказочники не знают, как будет развиваться сюжет, потому что кот и мышка, случайно оказавшиеся в сказке, часто придают событиям совершенно другой ход. И уж совсем неожиданным окажется сказочный финал», - рассказали в ТКД.
В спектакле «Петрушка и колобок» каждый зритель найдет, чему улыбнуться, обещают в ТКД. В этой почти традиционной истории о Петрушке, использующей лучшие традиции балаганных представлений, введена сюжетная линия русской народной сказки «Колобок», смешанная с авторским вымыслом.
Показ спектаклей пройдет с условием соблюдения всех правил социальной дистанции, заполняемость будет не более 50%. Мастер-классы будут проводить малыми группами до 30 человек также на площадке центра культуры. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в администрации района.
Детская программа Псковского областного театра кукол
28 августа
29 августа
Добавим, в праздничной программе, посвященной 100-летию Усвят: праздничный концерт с участием Пелагеи, ансамбля русской музыки «Псков» и группы «Красивая», а также фольклорный фестиваль Ольги Сергеевой, показ спектаклей Псковского театра кукол, мастер-классы, выставки, салют.
Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российский фонд культуры, администрация Псковской области, региональной комитет по культуре, администрация Усвятского района, Театрально-концертная дирекция, Областной центр народного творчества, «Псковконцерт», ПРОМО «Равные возможности».
Все мероприятия будут реализованы при использовании гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».