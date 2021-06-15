Сцена / Спектакли

Банда в театре

Наконец-то в Псковском драматическом театре можно ходить налево! Разоблачаешься в гардеробе, берешь программку, высматриваешь знакомых, поправляешь прическу, глядя в огромные зеркала. И сворачиваешь, как встарь, налево - в буфет, чтобы успеть пропустить стаканчик чаю. В антракте - тоже туда, ведь там уже собрались горячие поклонники и противники спектакля: спорят о красоте примы, обсуждают во всех красках личную жизнь режиссера, крутят любовь с первыми встречными - в общем, утоляют культурный голод, как могут. Хлеба и зрелищ - никуда от этого не деться. На исходе трудовой недели - особенно.

Фото здесь и далее: Иван Митревич

Ключ к «закрытому» буфету, который стал пятой сценой Псковского драматического театра, подобрали идеально. Во-первых, кафе восстановили по фотографиям буфета из псковской гостиницы «Лондон», разрушенной во время войны. И сделали это стильно, со вкусом. Во-вторых, зрителю предложили новую постановку режиссера Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз» по блатным песням горожане начали говорить еще по весне. «Пф, мы теперь блатные спектакли творим? Разве можно в театр пускать такое «искусство»? Пушкин, Достоевский - и какой-нибудь Вася Шмаровоз, - возмущалась одна моя знакомая, обнаруживая завидное знание персонажей закавыченного ею творчества. «Шансон? А билеты дорого?» - тут же полезла на сайт бронирования билетов другая.

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Собственно из-за первой знакомой я и решила: надо идти. Честно говоря, в сферу моих музыкальных интересов не входит шансон (договоримся употреблять это слово, помня, что в нем обобщен самый широкий спектр лирики: авторская, дворовая, тюремная). Вообще не входит. Я жду с нетерпением приезда пианиста Дениса Мацуева и открытия очередного сезона Псковской филармонии. Но постановка «Постой, паровоз» - это нечто. Хулиганская и атмосферная, щемяще-сентиментальная и сильная, смелая и откровенная - она не может не произвести впечатление.

Даже в чисто музыкальном отношении это бомба: за пианино - Борис Федотов, композитор, автор музыки гимна Псковской области, на гитаре - Иван Федоров, известный многим своей виртуозной игрой по живым ресторанным концертам, ударные - умопомрачительный головокружительный Ярослав Погодин, выдающий такие ритмы, что остановит на пол-пути не то что паровоз - космической ракете даст прикурить. Банда мечты, одним словом. Ну а солистка Александра Терских - вне всяких похвал. Чарующий тембр голоса (что называется, «до мурашек»), артистизм, отсутствие манерности, которая могла бы свести концерт на уровень балагана, и, конечно, изысканная красота «девочки-пай».

Сценически спектакль также на высоте: ведущий Андрей Кузин рассказывал об истории русского шансона, открывая неизвестные многим факты, читал стихи заключенных, юморил, грустил, танцевал с дамами, импровизировал, общался с музыкантами, пел - играл на полную катушку. В общем, если вы хотите увидеть, как люди получают удовольствие от того, что делают, - вам на спектакль «Постой, паровоз».

Программа была составлена таким образом, что не заскучал никто - ни те, для кого шансон - терра инкогнита, ни те, кто подпевал каждой песне. Два часа чистого незамутненного шансона в полузабытой локации Псковского драматического: «Окурочек», «Девушка из Нагасаки», «Лиловый негр», «Института», «С одесского кичмана», «Алешка жарил на баяне»... Не будем перечислять всего, дабы не лишить удовольствия псковичей купить билеты и самим все услышать.

В антракте за чаркой крепкого кофе только и разговоров было, что о судьбах России. Кажется, какую семью ни возьми - в любой найдутся «сидельцы». По глупости, по уму, по убеждениям, по злому умыслу или ужасному совпадению. Тюрьма в России больше, чем тюрьма.

«Когда студентами были, в педухе в общаге собирались, песни начинали петь, и обязательно наступал такой момент, когда кто-нибудь вспоминал Круга, «Лесоповал», Галича, - рассказывает один из зрителей постановки. - И странное дело - эти песни знали все. Потому что они народные, в них история страны, её география, боль, философия, человеческие судьбы».

«Я шансон обожаю, - признается женщина в возрасте. - Откуда у меня это? Я думаю, из Высоцкого пошло». И пускается в воспоминания о том, как переписывали на магнитофон Окуджаву, Галича, Визбора. Объясняет: из близких родственников не сидел никто, сама из учительской семьи, а вот просит сердце именно таких песен.

«Настоящие зэки не могут так сочинять - это же душа поет, это все создали люди интеллигентные, образованные, которые попали туда. Не бандюги из тюряги, - говорит зрительница. - Люди удивляются: как это может вам нравиться? А как это может не нравиться, если каждая песня, вся эта энергетика из души идет?»

Её слова созвучны концерту, построенному на перекличках шансона и классической музыки - от Баха и Бетховена до Арно Бабаджаняна и Евгения Крылатова, на чтении стихов, сочиненных заключёнными и знаменитыми поэтами - тем же Хармсом или Евтушенко. Да и исторические экскурсы, предпринятые ведущим концерта, даёт ясное понимание: шансон в его широком понимании - неотъемлемая часть русской культуры. Искусство. Без кавычек.

...«Сашенька, еще одну споешь?» - спрашивает ведущий концертного спектакля Андрей Кузин у красавицы-солистки. «Лучше три!», - просят из публики, искренне веря: споет! В нагрузку, доппайком. И снова раскочегаривается на маленькой сцене театрального буфета:

Она была первой, первой, первой

Кралей в Архангельских кабаках

Она была стервой, стервой, стервой

С лаком серебряным на коготках.

Несется паровоз. Что гоголевская птица тройка: неведомо куда и зачем. «Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты,... летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны».

Елена Никитина