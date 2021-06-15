Сцена / Спектакли

Санкт-Петербургский кукольный театр приедет на гастроли в Псков

Три спектакля покажет Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки в Пскове в рамках федерального проекта «Большие гастроли для детей и молодежи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Санкт-Петербургский Государственный кукольный театр сказки

24, 25 и 26 сентября на сцене Псковского областного театра кукол артисты представят псковским зрителям свои спектакли: «Синяя Борода», «Любопытный тигренок Бинги» и «Люшины сказки».

«Благодаря "Большим гастролям" зрители имеют возможность познакомиться с лучшими достижениями российских театров, гастроли которых проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, а также с участием выдающихся представителей театрального искусства. Спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской», - рассказали в ТКД.

24 сентября в 13:00 и в 16:00 для зрителей категории 6+ покажут спектакль «Синяя Борода». В театре отметили, что это вовсе не мрачная история, от которой «стынет в жилах кровь, а веселая жизнеутверждающая страшилка».

«Зрителям предстоит проникнуть в тайны средневекового замка, увидеть знаменитые сокровища человека по прозвищу Синяя Борода и убедиться в том, что настоящая француженка найдет выход из любой, даже самой безвыходной ситуации!» - рассказали о спектакле в ТКД.

Этот спектакль имеет много театральных наград: лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол» и «Лучший актерский дуэт в театре кукол» (Владимир Чернявский и Валентин Морозов за исполнение ролей Синей Бороды и его супруги, юной Мари), а также соискатель государственной премии России.

25 сентября в 12:00 и в 15:00 для зрителей категории 0+ пройдет спектакль «Любопытный тигренок Бинги». В ТКД объяснили, что это яркий, игровой, музыкальный кукольный спектакль для малышей и их родителей.

«Главная героиня спектакля – маленькая девочка, которая, как и зрители, любит слушать сказки, героев русских народных сказок: зайчика-попрыгайчика, лисичку-сестричку... Для нее сказочница Люша с юмором, озорством и с помощью симпатичных кукол разыграет веселые и нравоучительные истории - "Лиса и заяц", "Сказка о непослушном петушке" и "Три медведя"», - говорится в анонсе.

На спектакль приглашают зрителей от 3 лет и старше «понаблюдать за увлекательным сюжетом и поиграть вместе с артистами».

26 сентября в 12:00 и в 15:00 для зрителей категории 0+ состоится спектакль «Люшины сказки». В театре пояснили, что в спектакле пойдет рассказ о забытом дне рождения, о муравье Томасе, который больше всего на свете любил сахар, о дружбе кузнечика Дэнди и улитки Оливии и, конечно же, о тигренке Бинки, у которого исчезли все полоски. Актеры разыгрывают сказки одну за другой, импровизируют, меняясь ролями, общаются со зрителями, вовлекая их в действие.

Добавим, что в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» труппа Псковского областного театра кукол отправиться на обменные гастроли в Санкт-Петербург в «Кукольный театр сказки», на сцене которого будут представлены спектакли «Любопытный слоненок», «Прыгучий мышонок» и «Фауст».

Федеральный проект «Большие гастроли» реализуют при поддержке министерства культуры РФ.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте Театрально-концертной дирекции, билетомате гипермаркета «Империал» и в кассе Театра кукол.