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Псковский театр кукол открывает новый сезон 18 сентября

Пятьдесят девятый театральный сезон Псковский областной театр кукол откроет 18 сентября спектаклем «Машенька и Медведь». 19 сентября состоится показ спектакля «Веселая репка», начало в 12.00 и 14.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: Санкт-Петербургский кукольный театр сказки

До этого времени труппа отправиться на обменные гастроли в Санкт-Петербург в «Кукольный театр сказки», на сцене которого будут представлены давно полюбившиеся зрителям спектакли «Любопытный слоненок», «Прыгучий мышонок» и «Фауст».

Три спектакля покажет Санкт-Петербургский Государственный кукольный театр сказки в Пскове в рамках федерального проекта «Большие гастроли для детей и молодежи».

24, 25 и 26 сентября на сцене Псковского областного театра кукол артисты представят зрителям свои спектакли: «Синяя Борода», «Любопытный тигренок Бинги» и «Люшины сказки».

Благодаря «Большим гастролям» зрители имеют возможность познакомиться с лучшими достижениями российских театров, гастроли которых проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, а также с участием выдающихся представителей театрального искусства. Спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской, отметили в ТКД.

Описание спектаклей:

24 сентября 13:00, 16:00 для зрителей 6+. «Синяя Борода» - вовсе не мрачная история, от которой стынет в жилах кровь, а веселая жизнеутверждающая страшилка. Зрителям предстоит проникнуть в тайны средневекового замка, увидеть знаменитые сокровища человека по прозвищу Синяя Борода и убедиться в том, что настоящая француженка найдет выход из любой, даже самой безвыходной ситуации!

Этот спектакль имеет много театральных наград: Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в Номинации «Лучший спектакль в театре кукол» и «Лучший актерский дуэт в театре кукол» (Владимир Чернявский и Валентин Морозов за исполнение ролей Синей бороды и его супруги, юной Мари), а также соискатель Государственной премии России.

25 сентября 12:00, 15:00 для зрителей 0+. «Любопытный тигренок Бинги» - яркий, игровой, музыкальный кукольный спектакль для малышей и их родителей. Главная героиня спектакля – маленькая девочка, которая, как и зрители, любит слушать сказки, героев русских народных сказок: зайчика-попрыгайчика, лисичку-сестричку... Для нее сказочница Люша с юмором, озорством и с помощью симпатичных кукол разыграет веселые и нравоучительные истории - «Лиса и заяц», «Сказка о непослушном петушке» и «Три медведя».

Зрителей от 3 лет и старше приглашают понаблюдать за увлекательным сюжетом и поиграть вместе с артистами.

26 сентября 12:00, 15:00 для зрителей 0+. В спектакле «Люшины сказки» пойдет рассказ о забытом дне рождения, о муравье Томасе, который больше всего на свете любил сахар, о дружбе кузнечика Дэнди и улитки Оливии и, конечно же, о тигренке Бинки, у которого исчезли все полоски. Актеры разыгрывают сказки одну за другой, импровизируют, меняясь ролями, общаются со зрителями, вовлекая их в действие.

Добавим, что в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» труппа Псковского областного театра кукол отправится на обменные гастроли в Санкт-Петербург в «Кукольный театр сказки», на сцене которого будут представлены давно полюбившиеся зрителям спектакли «Любопытный слоненок», «Прыгучий мышонок» и «Фауст».

Федеральный проект «Большие гастроли» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

Заказ и бронирование билетов на сайте Театрально-концертной дирекции https://tkd-pskov.ru/events, билетомате гипермаркета «Империал», https://orbilet.ru/ и в кассе Театра кукол.