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На 50-й показ бэби-спектакля «Год Жирафа» приглашает псковский театр

На 50-й, юбилейный, показ спектакля для самых маленьких «Год Жирафа» приглашает драмтеатр псковичей в субботу, 25 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского театра.

«На этом спектакле режиссера Александры Ловянниковой вместе с любознательным Жирафом малыши отправляются в путешествие по временам года, открывая необычные свойства привычных вещей. Премьера спектакля состоялась в 2018 году, тогда это был первый и единственный бэби-спектакль Псковского театра драмы. Как показал опыт, спектакли для малышей пользуются большим спросом среди псковских семей, поэтому спустя несколько лет в театре решили организовать специальное пространство для бэби-спектаклей – уютный и комфортный "Маленький театр"», - рассказали в пресс-службе театра.

Напомним, бэби-театр – это направление современного театра, нацеленное на развитие и социализацию самых маленьких зрителей и приобщение их к искусству. В таких спектаклях всегда есть интерактивные вставки, а потому маленькие зрители не только наблюдают за происходящим, но и принимают непосредственное участие. В «Маленьком театре» нет сцены и зрительного зала в привычном понимании – актеры и декорации находятся на расстоянии вытянутой руки, создается дружелюбная атмосфера и чувство погружения в историю. Бэби-спектакли развивают воображение малышей и внимание к окружающей природе, пояснили в театре.

«В прошлом сезоне Александра Ловянникова, режиссер и художник, специализирующийся на детском театре, выпустила еще один бэби-спектакль в Псковском театре драмы – "Невероятные приключения голубя Петра". Такие спектакли рекомендуются детям от полутора лет, но, как показал опыт, яркие эмоции от просмотра получают и двухлетние, и даже восьмилетние дети», - добавили в театре.

В ближайшие выходные Псковский театр драмы приглашает зрителей на 50-й показ спектакля «Год Жирафа», который состоится 25 сентября в 14:00, а также на новый бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» 26 сентября в 11:00 и 14:00.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра.