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В Псковском драмтеатре проданы все билеты на взрослые спектакли до 6 октября

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина информирует зрителей о том, что до 6 октября все билеты на взрослые спектакли проданы. В продаже единичные билеты на эти даты могут появиться только в случае возвратов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Зрители все еще могут попасть на спектакли для самых маленьких: «Год жирафа» 25 сентября и 3 октября, «Невероятные приключения голубя Петра» 26 сентября и 2 октября.

Осталось несколько билетов на показ спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» 7 октября.

На моноспектакль артиста Александринского театра Игоря Волкова «Веселенькое кладбище» 6 и 7 октября и премьеру спектакля «Пленные духи» 9 и 10 октября билетов еще много.

Билеты круглосуточно продаются на сайте театра drampush.ru и в кассе театра с 9.30 до 21.00 (обеденный перерыв - с 15.00 до 15.30).