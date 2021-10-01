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«Подстрочник»: Как пародия превращается в философию?

В Псковском драмтеатре в октябре покажут спектакль «Пленные духи», он расскажет зрителю об отношениях знаковых фигур начала 20 века - поэтов Александра Блока, Андрея Белого и дочери химика Менделеева Любови Дмитриевны. Режиссер постановки, главный режиссер Башкирского академического театра драмы Айрат Абушахманов, называет спектакль «игрой в Серебряный век».

Что включит зрителя в эту игру? Какое место занимают в постановке реальные исторические события и как пародия превращается в философию?

Подробнее об этом ведущая Дина Дабришюте поговорила с арт-директором Псковского драмтеатра Андреем Прониным и заслуженным деятелем искусств Республики Башкортостан, лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Альбертом Нестеровым.