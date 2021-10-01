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«Пленные духи» вызвали истерику у первых зрителей в Пскове

Эскиз спектакля «Пленные духи», премьера которого состоится 19 октября, вызвал непонятную истерику в зале во время показа в 2019 году. Об этом заявил арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове

«В 2019 году в лаборатории театра режиссер Айрат Абушахманов поставил эскиз постановки "Пленные духи" на малой сцене. Тогда он вызвал даже мне непонятную истерику в зале - люди встали и 8 минут аплодировали. Не очень типичная реакция для скупой на эмоции и требовательной псковской публики. Сейчас Айрат наконец-то смог приехать к нам и поставить спектакль», - рассказал Андрей Пронин.

Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Альберт Нестеров отметил неоднозначность исторического контекста спектакля.

«Эта история не про Блока и окружающих его людей. Хотя и про них тоже. Это дребезжащая история - там есть исторические факты из биографий Андрея Белого, Александра Блока и других, однако эти факты доработаны драматургом. Исторические факты - только основа для всей этой истории. Лично для меня главное, что это спектакль о творческих людях, таких, как нас, хотя, конечно, другого калибра», - рассказал Альберт Нестеров.

Арт-директор псковского театра отметил, что жанр спектакля - «почти анекдот», и он во многом объясняет то, что происходит на сцене.

«Это не грубая хармсиада из разряда: "У Пушкина было четыре сына", а нежная. Это история о милых, славных чудаках, о России, которую мы потеряли, а, может быть, и которую не имели. Пьеса о потерянном рае, предсказывающая трагедии XX века. Персонажи превратились в клоунов, но в этом нет глума и издевательства - лишь легкая ирония и комизм. Александр Блок становится Пьеро, а Андрей Белый - арлекином. По сути, это вымышленные персонажи, и совпадения случайны», - рассказал Андрей Пронин.

Он добавил, что спектакль понравится всем зрителям, даже тем, кто близко не знаком с творчеством Блока и Белого. «Особого внимания заслуживают необыкновенные костюмы спектакля. Это не постановка в джинсах. Альберт Нестеров - мастер делать умные и красивые платья, которые несут смысл и задают тему. Наши актрисы почти рыдали во время примерки», - подчеркнул арт-директор театра.