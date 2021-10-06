На многих псковских актеров я смотрю с удовольствием - художник по костюмам

Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Альберт Нестеров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал об опыте работы с местными актерами.
Арт-директор псковского театра Андрей Пронин отметил, что псковский зритель готов к спектаклю, поставленному талантливым режиссером Айратом Абушахмановым.
«Ничего экстраординарного и сложного для восприятия здесь нет. Надеюсь, что будет интересно и талантливо», - заключил Андрей Пронин.