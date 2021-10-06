На многих псковских актеров я смотрю с удовольствием - художник по костюмам

Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Альберт Нестеров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал об опыте работы с местными актерами.

«Сейчас, когда костюмы уже сшиты, а декорации сделаны, я могу посещать репетиции, видеть актеров и оценивать их работу. На многих я смотрю с большим удовольствием. Во время репетиций в спектакле произошло несколько замен, и поначалу было непонятно, получится сыграть или нет. Однако пока все получается, и мне нравится!» - сказал Альберт Нестеров.