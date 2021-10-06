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Псковский драмтеатр скорректировал репертуар

Репертуар на октябрь и ноябрь скорректировал Псковский театр драмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В связи с болезнью актера премьера спектакля «Сережа очень тупой» откладывается. Премьера состоится 9 и 10 ноября в 19.00. Спектакль 29 октября переносится на 9 ноября, спектакль 3 ноября — на 10 ноября. Билеты будут действовать. Если зритель не сможет посетить спектакль в эти даты, он может вернуть билеты по месту покупки.

В связи с переносом премьеры спектакля «Сережа очень тупой» в репертуаре театра произошли и другие вынужденные изменения. Отменяются показы следующих спектаклей: «Я сделал крылья и летал» 5 ноября в 12.00, «Позвольте вам выйти вон!» 6 ноября в 19.00, «Метель» 9 ноября в 19.00, «Постой, паровоз!» 9 ноября в 19.00, «Ионыч» 10 ноября в 19.00. Деньги за билеты можно вернуть по месту покупки. Деньги за онлайн-билеты вернутся на карту автоматически.

Вместо спектакля «Пиковая дама» 12 ноября в 19.00 состоится спектакль «Ионыч». Билеты будут действительными. При желании можно вернуть деньги за билеты по месту покупки.

Премьера спектакля «Слон и птичка» откладывается по техническим причинам. Показы спектакля «Слон и птичка», назначенные на 16, 17, 23 октября, 6, 13 ноября, отменяются. Деньги за билеты тоже можно вернуть. О дате премьеры спектакля сообщат дополнительно. Деньги за онлайн-билеты вернутся на карту автоматически.

Театр приносит искренние извинения за доставленные неудобства.

Следить за афишей можно на официальном сайте театра.