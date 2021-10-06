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Сцена / Спектакли

Спектакль «Шаганэ. Тайна поэта» покажут в Пскове

12.10.2021 16:25|ПсковКомментариев: 0

На новой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоятся два показа моноспектакля «Шаганэ. Тайна поэта». Актриса Тата Хачатрян оживит поэтический образ есенинской героини 19 и 20 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«История Шаганэ, загадочной восточной красавицы, музы Сергея Есенина, оставалась невидимой по сей день. В ее судьбе накрепко сплетены события бурных 20-х годов, борьба за право быть собой, роковая встреча с великим русским поэтом. В ней само существование армянской женщины, наполненное надеждами на счастье и стремлением к свободе. Как говорят создатели спектакля: "Мы приглашаем зрителей отправиться в путешествие к незримым берегам мира Шаганэ. Ее мысли и чувства обнажатся, что приблизит к разгадке чарующей инкогнито. Тайна поэта будет раскрыта"», - рассказали в ТКД.

Актриса Тата Хачатрян работает как в драматическом театре, так в мюзиклах и кино. Ее имя знакомо зрителям по спектаклям Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии: «Оливер Твист», «Аладдин»; сериалам «Доктор Рихтер», «Мажор-3» и другим, а также по опере «Замок герцога Синяя Борода», поставленной в Мариинском театре, спектакль был номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска».

Напомним, зрители старше 18 лет, смогут посетить спектакль при наличии одного из двух документов: документа или QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Организаторами показа выступают Театрально-концертная дирекция и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина при поддержке администрации Псковской области и регионального комитета по культуре.

Начало спектакля 19 и 20 октября в 19:00.

Билеты на спектакль «Шаганэ. Тайна поэта» можно приобрести в кассе Псковской филармонии или купить онлайн.

Теги: #театр #ТКД #александринка
Источник: Псковская Лента Новостей
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