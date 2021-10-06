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Псковский драмтеатр предложил спектакли для просмотра по «Пушкинской карте»

В Псковском академическом театре драмы рассказали, какие спектакли можно посмотреть по «Пушкинской карте».

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить «Пушкинской картой» билет почти на все репертуарные спектакли драмтеатра. После временного технического сбоя возможность оплаты билетов «Пушкинской картой» восстановили, рассказали Псковской Ленте Новостей в театре.

Так, обладатели «Пушкинской карты» могут посмотреть комедии «Очень громкая премьера» и «Позвольте вам выйти вон!», трагедию «Отелло», спектакль-кабаре «Постой, паровоз!», детектив «Свидетельские показания», спектакли по российской классике «Пиковая дама», «Метель», «Бессонница», «Ионыч», «Таланты и поклонники», «Ревизор», «Смерть Тарелкина», документальный секстет «Дни Победы», музыкально-поэтический спектакль «Цветаева и саксофон», моноспектакль народного артиста России Владимира Свекольникова «И смех, и грех», драму-комикс «Гробница малыша Тутанхамона». Также «Пушкинской картой» можно оплатить билеты на бэби-спектакли «Невероятные приключения голубя Петра», «Год жирафа».

Оплатить билет специальной картой можно при покупке билета онлайн на сайте театра. В онлайн-афише зрители могут найти пометку: «Мероприятие участвует в программе “Пушкинская карта”».

После нажатия кнопки «Купить билет» на сайте зрители должны выбрать «Пушкинскую карту» в способах оплаты.

Зрителям также напомнили о новых правилах посещения театра: посетители обязаны предъявить контролеру документ о вакцинации или о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании. Данное правило не распространяется на несовершеннолетних.