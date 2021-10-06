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В псковском драмтеатре состоится премьера спектакля «Пленные духи»

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина приглашает зрителей на премьеру спектакля Айрата Абушахманова «Пленные духи», которая состоится 19, 20 и 27 октября на большой сцене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Александр Блок тщетно высматривает в подмосковных сумерках свою Прекрасную Даму. Андрей Белый является к молодому поэту с инспекцией – кто прототип его идеальной возлюбленной, которую Блок воспевает в стихах? В поисках прекрасной незнакомки герои оказываются в доме Дмитрия Ивановича Менделеева и его скромницы-дочери», - рассказали о постановке в театре.

В основе спектакля – пьеса современных драматургов братьев Пресняковых, которые «неожиданно и дерзко сделали хрестоматийных персонажей героями озорной комедии, едва ли не водевиля».

Драматурги Владимир и Олег Пресняковы («Изображая жертву», «Терроризм», «ПАБ», «Воскресение. Супер» и другие пьесы) в начале XXI века по праву считались ведущими фигурами российской театральной сцены. Как отметили в театре, фраза «самые популярные российские драматурги в мире после Чехова» накрепко приросла к их именам. Сегодня Пресняковы больше внимания уделяют кинематографу: они авторы и постановщики фильмов «После школы» и «Храни меня, мой инстаграм», авторы сценария новой кинокартины Никиты Михалкова «Шоколадный револьвер».

«Пленные духи» (2002) очень отличаются от других текстов Пресняковых, как правило, посвященных современности. Эта «филологическая комедия» выводит на сцену писателей – гениев Серебряного века, а в репликах звучит немало намеков и каламбуров, связанных с историей русской литературы и философии начала XX века.

Одна из героинь «Пленных духов» – Любовь Менделеева, дочь великого химика и жена Блока, связана с историей Пскова. В 1917 году она выступала здесь как актриса в Летнем театре Сергиевского сада.

Спектакль «Пленные духи» открывает новую программу театра – цикл сотрудничества с режиссерами из национальных театров страны. Создатели спектакля Айрат Абушахманов и Альберт Нестеров, соответственно, главный режиссер и главный художник Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури из Уфы. Среди их совместных работ – увенчанные призами и наградами спектакли, такие, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Черноликие», «Джут», «Зулейха открывает глаза».

В главных ролях в спектакле: народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, Максим Плеханов, Валентина Банакова, Александр Овчаренко, Екатерина Миронова.

Купить билеты можно в кассе театра на улице Пушкина, 13 с 9.30 до 21.00 (обеденный перерыв с 15.00 до 15.30) или круглосуточно на сайте театра.