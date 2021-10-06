Октябрьские спектакли псковского театра кукол отменили

Все спектакли в Псковском областном театре кукол отменили с 19 по 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Такое решение приняли в связи с болезнью технического специалиста, отвечающего за сопровождение спектаклей.
Ранее приобретенные билеты можно сдать в кассу Псковской областной филармонии по адресу: улица Некрасова, 24 или онлайн, позвонив по телефону техподдержки «Орбилет» 8-800-600-47-44.
Время работы кассы филармонии:
Телефоны: +7 (8112) 66-89-20, +7 (8112) 20-12-51.