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Псковский театр скорректировал свой репертуар из-за ограничений

Псковский академический драмтеатр имени А. С. Пушкина скорректировал свой репертуар в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Указ губернатора Псковской области о мерах по противодействию COVID-19 с 30 октября по 7 ноября запрещает проведение в регионе массовых мероприятий, в том числе театральных представлений. Репертуар нашего театра будет скорректирован. Возобновить работу театры региона смогут с 8 ноября при условиях 50-процентной рассадки, зрителям по-прежнему необходимо будет предъявлять документ о вакцинации или перенесенном заболевании. К сожалению, нам необходимо будет приостановить показ спектаклей на этот период. Некоторые спектакли нам удалось перенести, большую часть мы отменили», - говорится в сообщении.

Отменяются спектакли: «Год Жирафа» (4 ноября), «Таланты и поклонники» (4 ноября), «Отелло» (5 ноября), «Невероятные приключения голубя Петра» (7 ноября), «Ревизор» (7 ноября). Билеты необходимо сдать в кассу театра. За билеты, приобретенные онлайн, деньги вернутся на карту покупателя автоматически.

Переносятся спектакли: «Цветаева и саксофон» с 30 и 31 октября – на 23 ноября, «Постой, паровоз!» с 6 ноября – на 4 декабря. «Все билеты действительны! Если новая дата вам не походит, билеты можно сдать по месту покупки», - отметили в театре.

«До 30 октября спектакли идти будут! Правила посещения те же: документ о вакцинации или перенесенном заболевании. По указу губернатора театр закрывается для зрителей с 30 октября до 7 ноября, поэтому после перерыва мы встретимся с вами уже 9 и 10 ноября на премьере спектакля "Сережа очень тупой". Приносим зрителям свои извинения за отмену и перенос спектаклей, произошедшие не по нашей воле и инициативе. Берегите себя!» - добавили в пресс-службе.