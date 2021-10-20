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Записанный в Псковском кремле спектакль покажут на телевидении

Телеканал «Культура» покажет записанный в Псковском кремле спектакль «Блаженная Ксения. История любви» 4 ноября в 19.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Запись спектакля велась во время Пушкинского театрального фестиваля.

В сентябре у стен Троицкого собора прошло два уникальных показа спектакля Валерия Фокина о Ксении Петербургской. Тогда увидеть действо смогли только 800 зрителей. Теперь же посмотреть спектакль в эфире канала «Культура» сможет вся Россия.

«Спектакль художественного руководителя Александринского театра, народного артиста РФ, четырежды лауреата Государственной премии РФ Валерия Фокина со дня премьеры в 2009 году первой версии – "Ксения. История любви" – является одним из самых значимых в репертуаре Александринского театра», - отметили в пресс-службе.

В Пскове театр продемонстрировал специальную, адаптированную для пространства музея-заповедника версию.

«Спектакль впервые игрался в пространстве, не приспособленном к театральным показам. Архитектурные святыни Псковского кремля стали естественной декорацией спектакля, расширив его смыслы. Земная история особо чтимой в Петербурге святой Ксении Блаженной вдохновила театр на создание спектакля, в котором различные эпохи переплетаются между собой, но неизменным остается лейтмотив обретения духовной правды и искупления. Эти мотивы особенно ярко прозвучали у главного храма псковской земли – Троицкого собора», - рассказали в пресс-службе.