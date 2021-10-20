Псковский театр кукол опубликовал ноябрьскую афишу и новые условия посещения спектаклей

После небольшого вынужденного перерыва Псковской областной театр кукол вновь открывает свои двери для юных псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.
В ноябрьской афише кукольного театра восемь спектаклей, посетить которые теперь можно при определенных условиях.
«Напоминаем вам, что ограничения коснулись и нас», - пояснили в театре. Допуск зрителей, достигших 18 лет, на спектакли осуществляется исключительно при наличии документов:
Совершеннолетние зрители, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции предъявляют одновременно два документа: