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«Лебединое озеро» на сцене псковской филармонии. ФОТОРЕПОРТАЖ

Имперский русский балет представил «Лебединое озеро» на сцене Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Знаменитые мелодии балета Чайковского погрузили слушателей в мир волшебной сказки, где на берегах горного озера Принц Зигфрид встретил Королеву лебедей Одетту, а злой волшебник Ротбарт с дочерью Одиллией сделали все, чтобы помешать их счастью. Красота, изящество, сказочные приключения героев и торжество любви над злыми силами ожидали детей и их родителей на этом представлении», - подчеркнули в ТКД.

О том, как это было - смотрите в фоторепортаже театрально-концертной дирекции.