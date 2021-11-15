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Новогоднюю афишу опубликовал псковский театр

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина опубликовал афишу на декабрь и январские каникулы и открыл продажу билетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Учитывая пандемические сложности, в театре решили, вопреки традиции, не поднимать цены на новогодние показы спектаклей для взрослых. Все билеты на детские спектакли с 28 декабря по 9 января – по 300 рублей: в эту стоимость входит еще и новогоднее поздравление Деда Мороза.

В декабре театр подарит зрителям сразу три премьеры – и взрослые спектакли, и детский.

Детская сказка «Слон и птичка» режиссера Анатолия Кузьмина – это история о дружбе двух совсем разных героев – задумчивого, неповоротливого слона и любознательной, юркой птички. Главные роли исполнят Линда Ахметзянова и Георгий Болонев, а также Ксения Чехова и Анна Шуваева. Спектакль «Слон и птичка» будет интересен детям в возрасте от 6 до 10 лет, а также их родителям. Первый показ спектакля – 12 декабря.

18 и 19 декабря театр дарит псковской публике новую комедию «Сережа очень тупой» (режиссер – Дмитрий Месхиев). Трое загадочных курьеров доставляют Сереже посылку (хотя он ее совсем не ждал) и обещают пробыть у клиента в течение часа. Ближайший час – вспышка в среднестатистической жизни героя, комнатный театр абсурда, подаренный обывателю подозрительными визитерами.

«Зойкина квартира» – новый спектакль якутского режиссера-мэтра Сергея Потапова к 130-летнему юбилею Михаила Булгакова, театральный эпос по мотивам трагической буффонады известного мистика и сатирика. В главной роли в декабре – артистка Псковского театра драмы Наталья Петрова, в январе – актриса петербургского Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина (сериалы «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Убойная сила», «Никто, кроме нас», «Шаг к счастью»).

В афишу вошли как новые спектакли этого сезона, так и спектакли, ставшие «визитными карточками» Пушкинского театра: «Метель» (25 декабря спектакль будет сыгран в 50-й, юбилейный, раз) и «Пиковая дама» по повестям Пушкина, гоголевский «Ревизор» (спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»), французская комедия «Очень громкая премьера», лирическая советская комедия с одесским колоритом «Соседи».

31 декабря и 2 января – шестой и седьмой показы нового спектакля театра «Пленные духи», литературного анекдота, героями которого стали Блок, Белый и Менделеев. Народный артист России, ведущий актер Александринского театра Игорь Волков привезет из Петербурга в Псков покажет свой моноспектакль «Веселенькое кладбище».

Традиционно театр подготовил обширную детскую программу. В зимние праздники театр порадует детишек почти всех возрастов: от 2 до 4-х лет («Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра»), от 4-х лет («Я сделал крылья и летал»), от 6 до 10-ти лет («Слон и птичка»).

«Надеемся на то, что драматические обстоятельства пандемии не помешают театру работать согласно репертуару, и мы обойдемся без отмен и переносов. Напоминаем также, что в театр можно попасть по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании. Подойдет также и медотвод при наличии ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до спектакля», - добавили в пресс-службе театра.

Билеты на спектакли и другие мероприятия Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина можно купить в кассе (ежедневно с 9.30 до 21.00 с перерывом на обед с 15.00 до 15.30) и онлайн на официальном сайте театра.