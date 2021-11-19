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Спектакль псковского театра кукол за сутки собрал в соцсетях более 3 тысяч просмотров

Спектакль Псковского областного театра кукол «Прыгучий мышонок» за сутки собрал в социальных сетях 3 186 просмотров. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила директор театра Татьяна Ааб.

«В этом году на День народного единства мы решили сделать зрителям подарок и на сутки выложили в социальные сети запись одного из наших любимых спектаклей "Прыгучий мышонок". Видео собрало 3 186 просмотров», - сказала Татьяна Ааб.

Директор учреждения отметила, что есть и другие спектакли, записями которых можно бы поделиться, но делать этого театр пока не планирует. «Мы задумались о том, что если будем хотя бы раз в неделю выкладывать в социальных сетях свои спектакли, то останемся без зрителей. Грубо говоря, выложив 10 спектаклей, мы выполняем годовой план по зрителям», - заметила она.

Татьяна Ааб также добавила, что у учреждения есть короткие анонсирующие ролики практически для всех постановок. «Люди смотрят и спрашивают, когда будет следующий ролик - они включают их на ночь детям вместо сказки или мультика», - пояснила директор театра кукол.