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«Якутский Тарантино» раскрыл сюжет предстоящего спектакля

Режиссер театра и кино из Якутии Сергей Потапов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) объяснил, почему его называют Тарантино, и немного раскрыл сюжет предстоящего спектакля.

«У меня есть друг, журналист, и он как-то решил надо мной подшутить и обозвал Тарантино. Может быть из-за того, что у меня все умирают в спектакле», - сказал он.

Российская актриса театра и кино Кристина Кузьмина отметила, что и американский кинорежиссер, и Сергей Потапов любят смешивать разные жанры.

«Да, я смешиваю жанры, и все время говорю о смерти. Мы все умрем. И в "Зойкиной квартире" тоже будет это. Кто читал пьесу, наверное, знает, что там гуся убивают. Перед тем, как прийти посмотреть спектакль, я бы посоветовал вам прочитать пьесу, тогда будет интереснее. Я уверяю, что такую ”Зойкину квартиру” нигде не видели» - прокомментировал режиссер.

Напомним, премьера спектакля, посвященного 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова, «Зойкина квартира» состоится в Псковском театре драмы 27 ноября и 1 декабря. Над постановкой работает якутский режиссер театра и кино, ученик знаменитого худрука «Ленкома» Марка Захарова, лауреат и номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов. Премьера пройдет в рамках «Потапов-феста» - шестидневного форума искусств, посвященного творчеству режиссера.