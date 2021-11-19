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Псковский театр драмы выступил со спектаклем в Узбекистане

Псковский театр драмы выступил со спектаклем «Гробница малыша Тутанхамона» на сцене Молодежного театра Узбекистана в Ташкенте сегодня, 5 декабря. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Ташкент встретил наш спектакль, кажется, 150-процентным аншлагом! Этот спектакль требует невероятной отдачи от артистов, идеально выверенной работы технических служб, вдумчивого зрителя. Сегодня все случилось! Поздравляем режиссера Елизавету Бондарь, наших артистов Наталью Петрову, Ксению Чехову, Дениса Кугая, Анну Шуваеву, Романа Сердюкова и все цеха с успешным выступлением! Благодарим Молодежный театр Узбекистана и Ташкент за прекрасный прием!» - говорится в сообщении.

Псковский драмтеатр представляет Россию на IV Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии, который проходит в Узбекистане с 30 ноября по 7 декабря.

В фестивале участвуют театры из Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Грузии, Таджикистана, Украины, Кыргызстана, Армении, Белоруссии. Псковский театр – единственный российский коллектив, приглашенный на форум в этом году.