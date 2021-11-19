Псковский театр драмы выступил со спектаклем в Узбекистане

Псковский театр драмы выступил со спектаклем «Гробница малыша Тутанхамона» на сцене Молодежного театра Узбекистана в Ташкенте сегодня, 5 декабря. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
Псковский драмтеатр представляет Россию на IV Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии, который проходит в Узбекистане с 30 ноября по 7 декабря.
В фестивале участвуют театры из Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Грузии, Таджикистана, Украины, Кыргызстана, Армении, Белоруссии. Псковский театр – единственный российский коллектив, приглашенный на форум в этом году.