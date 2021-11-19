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Спектакль «Семь сказочных ключей» подготовил для псковичей театр кукол

Псковский областной театр кукол приглашает жителей и гостей Пскова в декабре и январе посетить постановку «Семь сказочных ключей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как рассказали в ТКД, этот музыкальный спектакль объединил в себе лучшие произведения-сказки, какие только можно найти во «всемирной литературной сокровищнице»: «Кот в сапогах», «Старик Хоттабыч», «Доктор Айболит» и другие.

В каждой из этих сказок героям спектакля предстоит обнаружить по волшебному ключу. Они уверены в том, что ищут способ открыть сундук с драгоценностями, в действительности же дружба, отвага, честность и взаимовыручка окажутся для наших героев теми сокровищами, переоценить которые невозможно, отметили в Театрально-концертной дирекции.

В конце спектакля зрители встретятся с «главным волшебником года» - Дедом Морозом. Спектакли пройдут с 22 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

Спектакли предлагается посетить, в том числе, по программе «Пушкинская карта». Билеты можно приобрести по ссылке.