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Сцена / Спектакли

«Гробницу малыша Тутанхамона» показали псковичи на форуме в Узбекистане

07.12.2021 16:50|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил Россию на IV Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии, который проходил в Узбекистане с 30 ноября по 7 декабря. Псковский коллектив показал жюри и зрителям фестиваля спектакль Елизаветы Бондарь «Гробница малыша Тутанхамона». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра. 

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко 

«Гробница малыша Тутанхамона» – многослойный спектакль, действие которого разворачивается одновременно в нескольких пластах. Художница Джейн Хейли теряет дочь-подростка и в этот же момент узнает о своей номинации на самую престижную премию для авторов комиксов. Тогда же границы между реальностью и рисунком стираются: все персонажи спектакля мгновенно перемещаются в пространство комикса по мотивам египетской «Книги мертвых» и обратно, параллельно отсылая зрителя к образам тиранов двадцатого века, рассказали в театре. 

Спектакль Псковского театра драмы в Ташкенте прошел при полном аншлаге, вызвав интерес как и у фестивальной публики (театральных критиков, прессы, творческой интеллигенции и искушенных зрителей), так и у студентов и местных жителей.

Известный телеведущий и диктор Узбекистана Борис Бабаев поделился своим мнением после спектакля: «Вы знаете, я ошарашен, я очень удивлен: театр Пскова смог преподнести материал на таком высоком уровне! Здесь все проникнуто символами, здесь столько режиссерских находок, такая игра актеров – фантастика. Я очень рад, что ваш театр оказался на фестивале, очень здорово, что вы привезли именно эту пьесу: она непростая, она требует размышления, нужно вникнуть в суть ее идеи и нужно знать многое, чтобы до конца в ней разобраться. Но главная цель достигнута: спектакль принят ташкентским зрителем очень хорошо, вы это видели сами».

Показ спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» прошел на сцене Молодежного театра Узбекистана. Директор театра Хасан Салихов назвал спектакль Елизаветы Бондарь «необычной и смелой постановкой».

«Особенно хочу выделить игру актеров и художественное оформление спектакля. Конечно, это очень свежо и очень интересно. Сегодня у нас был избранный зритель, скажем так, театральный зритель Ташкента. И я не увидел разочаровавшегося зрителя, я видел довольные, заинтересованные, задумавшиеся лица, поскольку это хочется обсуждать, об этом хочется говорить. Я всегда отмечаю: самое главное на таких форумах – это общение, знакомство, наметки планов сотрудничества, в том числе международного. Я думаю, что благодаря этому форуму сегодня здесь все состоялось», – подчеркнул директор Молодежного театра Узбекистана.

Напомним, Молодежный форум стран Содружества, Балтии и Грузии в четвертый раз объединил на одной театральной площадке коллективы из Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Грузии, Таджикистана, Украины, Кыргызстана, Армении, Белоруссии, России.

«Главная миссия фестиваля – всемирное объединение театральных коллективов бывших стран СНГ, обмен театральным опытом. Форум показывает, что всех нас объединяет мир театра. Что касается конкурсной программы: разумеется, наше жюри отсматривало множество спектаклей и из них отбирало такие коллективы, такие работы, которые могли бы показать и отразить художественные достоинства театрального искусства своей страны», – отметили в пресс-службе форума.

Теги: #театр #псков #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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