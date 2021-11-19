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Псковичей приглашают на премьеру детской сказки «Слон и птичка»

Премьера спектакля для младших школьников «Слон и птичка» в постановке Анатолия Кузьмина по сказке современной петербургской писательницы Анастасии Момот «Любимый cлон» состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в декабре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Говорят, в Африке водятся беспечные и счастливые слоны: они вальяжно шагают среди полей и лугов, пьют свежую проточную воду из реки и разговаривают о чем-то прекрасном. Наш герой другой. Он – самый печальный и задумчивый слон на свете, потому что от глотка свободы его отделяет высокий забор зоопарка… Он беззаветно мечтает когда-нибудь оказаться дома, в Африке, у Мыса Доброй Надежды. Сбудется ли мечта нашего героя? А может быть, его дом не в далекой Африке, а здесь, рядом с любящей птичкой?» - говорится в анонсе спектакля.

В пресс-службе театра отметили, что камерные спектакли для детей – это всегда процесс сотворчества, это исследование мира вместе со взрослыми. «Мы не будем читать детям нравоучения, – сказал режиссер спектакля Анатолий Кузьмин. – Как говорил Станиславский, “нельзя научить, можно только научиться”. У нас нет задачи научить детей, мы можем вместе с ними отправиться в это увлекательное путешествие, создать такую атмосферу, в которой мы будем вместе исследовать этот мир, и поделимся своим позитивным опытом».

Спектакль «Слон и птичка» будет интересен детям в возрасте от 6 до 10 лет. «Это тот период, когда дети, поступая в школу, входят в новый жизненный этап. В этот момент встает вопрос социализации, к ребенку предъявляют требования, у него пробуждается чувство ответственности, он начинает формировать себя как личность. Это некий переходный этап от эгоцентричной позиции к открытию мира вокруг себя. Об этом как раз диалог двух основных персонажей сказки: и у слона, и у птички есть свои мечты, есть собственная картина мира, и теперь им придется вступить в диалог, научиться слушать и понимать друг друга. Этот сюжет легко проецируется на человеческие отношения: у каждого человека внутри вселенная, и только тогда, когда мы сами захотим открыть для себя другого человека, услышать его, мы сможем раскрыть его внутреннее богатство. И это одна из тем, на которые хотелось бы поразмышлять вместе с детьми», – говорит режиссер спектакля.

Спектакль пройдет в Новом зале Псковского театра драмы. «Новый зал отличается особой организацией театрального пространства: здесь отсутствует четкое разделение на зрительный зал и сцену, но это и не бэби-театр, ориентированный на постоянный интерактив и взаимодействие ребенка и актера. На нашем спектакле будет и сцена, и мягкие ряды, и традиционные зрительские сидения. Зритель сможет занять комфортное положение, расслабиться, где-то включиться в процесс, а где-то просто созерцать», - рассказали в пресс-службе.

В спектакле заняты: лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Георгий Болонев, Ксения Чехова, Анна Шуваева.

Над постановкой работает Анатолий Кузьмин – артист и режиссер Псковского театра драмы, имеющий большой опыт постановок детских спектаклей (прежде всего – в Минусинском театре драмы). Инсценировку сказки Анастасии Момот по заказу театра осуществила известный петербургский драматург Анастасия Букреева. Автор сценографии и костюмов – заслуженный художник России, главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло. Художник по свету – Татьяна Яковлева, известная по спектаклям в петербургском театре «Особняк». Автор мультимедиа – Алина Тихонова, молодая, но уже очень востребованная российская художница, создательница видеографики к спектаклю Псковского театра «Гробница малыша Тутанхамона».

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

Премьерные показы спектакля «Слон и птичка» пройдут 12, 14, 18 и 19 декабря, также новый детский спектакль будет показан в новогодние праздники. Спектакль будет проходить в Новом зале Псковского театра драмы (улица Пушкина, 13А). Билеты уже в продаже в кассе и на официальном сайте театра.