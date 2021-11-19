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Резонансный спектакль «Ревизор» псковские зрители больше не увидят в старой редакции

Резонансный спектакль «Ревизор» псковские зрители больше не увидят в старой редакции. Об этом арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«24 декабря мы покажем новую редакцию спектакля. Роль городничего исполнит другой артист. Сейчас спектакль редактируют именно на предмет перемены актерского состава. Это всегда непросто, ведь вывод на роль (особенно - крупную) нового артиста всегда означает приезд режиссера и репетиции», - пояснил Андрей Пронин.

Среди других новшеств, которые ожидают псковских зрителей, арт-директор назвал приезд нескольких режиссеров из других регионов страны.

«К нам приедет Артем Федоров из Башкортостана. Это один из самых сильных режиссеров страны. Он поставил совершенно потрясающе "Петровых в гриппе", мне они нравятся больше, чем фильм. Артем поставит у нас "Морфий" Булгакова. Кроме того, детский спектакль поставит Алмаз Садриев из Башкортостана. А в следующем сезоне мы ожидаем одного из самых кассовых режиссеров страны - Дамира Салимзянова с «Пигмалионом». Этот режиссер из Удмуртии - один из немногих, кто любит и умеет ставить комедии», - резюмировал Андрей Пронин.