Резонансный спектакль «Ревизор» псковские зрители больше не увидят в старой редакции. Об этом арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Среди других новшеств, которые ожидают псковских зрителей, арт-директор назвал приезд нескольких режиссеров из других регионов страны.
«К нам приедет Артем Федоров из Башкортостана. Это один из самых сильных режиссеров страны. Он поставил совершенно потрясающе "Петровых в гриппе", мне они нравятся больше, чем фильм. Артем поставит у нас "Морфий" Булгакова. Кроме того, детский спектакль поставит Алмаз Садриев из Башкортостана. А в следующем сезоне мы ожидаем одного из самых кассовых режиссеров страны - Дамира Салимзянова с «Пигмалионом». Этот режиссер из Удмуртии - один из немногих, кто любит и умеет ставить комедии», - резюмировал Андрей Пронин.