Сцена / Спектакли

Новую комедию представит горожанам псковский драмтеатр

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина «Пленные духи» в постановке Айрата Абушахманова вошел в программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля и будет представлен публике 15 декабря на большой сцене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Александр Блок тщетно высматривает в подмосковных сумерках свою Прекрасную Даму. Андрей Белый является к молодому поэту с инспекцией – кто прототип его идеальной возлюбленной, которую Блок воспевает в стихах? В поисках прекрасной незнакомки герои оказываются в доме Дмитрия Ивановича Менделеева и его скромницы-дочери. Братья Пресняковы неожиданно и дерзко сделали хрестоматийных персонажей героями озорной комедии, едва ли не водевиля», - рассказали о спектакле в театре.

Создатели спектакля – Айрат Абушахманов и Альберт Нестеров, главный режиссер и главный художник Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури из Уфы. Среди их совместных работ – увенчанные призами и наградами спектакли, такие, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Черноликие», «Джут», «Зулейха открывает глаза».

В главных ролях в спектакле - народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, Максим Плеханов, Валентина Банакова, Александр Овчаренко, Екатерина Миронова.

В рамках Пушкинского театрального фестиваля спектакль будет показан 15 декабря. До этого комедию «Пленные духи» можно будет увидеть на большой сцене Псковского театра драмы в субботу, 11 декабря.

Подробнее узнать о спектакле, а также приобрести билеты можно на официальном сайте театра.

С афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина.