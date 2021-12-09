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Сказку для младших школьников и их родителей представил Псковский театр драмы

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялась премьера сказки для детей и их родителей «Слон и птичка» в постановке Анатолия Кузьмина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«В африканский уголок городского зоопарка, где проказничают обезьянки и тоскует по дому грустный слон, попадает любознательная птичка. Она берется доказать печальному слону, что мечты сбываются. Спектакль снабжен остросюжетной линией, гэгами и шутками, понятными современным школьникам. Игровые элементы здесь чередуются с серьезными размышлениями», - отметили в театре.

«Хочу сказать огромное спасибо за потрясающее представление, – поделилась одна из зрительниц, – очень позитивный спектакль, то, что нужно в такой промозглый декабрьский день. Все очень эмоционально реагировали – и дети, и взрослые, – всем очень понравилось. Огромное спасибо!».

В соцсетях о спектакле «Слон и птичка» зрители отзываются как о «современной, смешной, доброй и трогательной» сказке.

Маленькие зрители охотно включились во взаимодействие с артистами, сделали зарядку вместе с жителями зоопарка, активно танцевали в финале и долго не отпускали персонажей сказки, не прекращая бурных аплодисментов.

«Слон и птичка» – спектакль для младших школьников и их родителей режиссера Анатолия Кузьмина по сказке современной петербургской писательницы Анастасии Момот «Любимый cлон». Инсценировку сказки по заказу театра осуществила известный петербургский драматург Анастасия Букреева.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

Премьерные показы спектакля «Слон и птичка» пройдут также 14, 18 и 19 декабря, а в новогодние праздники – с 28 декабря по 5 января – детишек перед спектаклем будет приветствовать и поздравлять Дед Мороз.

Узнать подробности о спектакле и купить билеты можно на официальном сайте театра.