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Актер из «Ментовских войн» исполнит главную роль в псковском «Ревизоре»

Актер театра и кино Максим Митяшин из Санкт-Петербурга вошел в труппу Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. 24 декабря спектакль режиссуры Петра Шерешевского «Ревизор» будет представлен в новой редакции. Главную роль в спектакле впервые исполнит новый артист, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Максим Митяшин – ученик известного театрального режиссера Льва Эренбурга. С 2011 года сотрудничает с петербургским «Небольшим драматическим театром», художественным руководителем которого является Лев Эренбург. По настоящее время играет роли Свидригайлова и священника в спектакле «Преступление и наказание» Федора Достоевского (режиссер - Вадим Сквирский).

С 2012 по 2019 годы участвовал в театральном проекте «Арлекиниада» Вадима Демчога (Москва), где был занят в спектаклях «Арлекиниада», «Козья морда», «Закрой глаза и смотри».

Фильмография актера насчитывает около 50 проектов. Снимался в фильмах «Батальонъ», «Распутин», «Хорошие девочки попадают в рай» и других, в телесериалах «Странствия Синдбада», «Шеф», «Бездна», «Ментовские войны», «Охота на дьявола», «Чужое гнездо», «Морские дьяволы», «Барышня и хулиган», «Мертв на 99%» и других.

Спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева за роль Марьи Антоновны) «Ревизор» покажут на большой сцене Псковского театра драмы 24 декабря.

Подробнее о спектакле можно прочитать здесь.