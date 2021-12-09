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Доступные к посещению по «Пушкинской карте» спектакли перечислили в псковском театре

Спектакли Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина участвуют в программе «Пушкинская карта». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить «Пушкинской картой» билет почти на все спектакли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Несмотря на то, что средства на карте сгорают 31 декабря 2021 года, приобрести билет по «Пушкинской карте» можно и на январские спектакли, заметили в театре.

В новогодние праздники псковский театр драмы подготовил большую программу. В репертуаре – преимущественно комедии и зрительские хиты, которые, как предположили в учреждении, будут интересны и молодежи.

В театре отметили, что «Пушкинская карта» – самый эффективный способ приобщить молодых людей к искусству. Практически на каждом спектакле есть зрители, купившие билеты по этому виртуальному депозиту. Нередко приходят и групповые запросы от классов (чаще на спектакли по произведениям школьной программы: «Ионыч» Чехова, «Метель» и «Пиковая дама» Пушкина). Однако активно пользуются этой возможностью не только школьники: весьма популярны среди обладателей «Пушкинской карты» спектакли с возрастным цензом 18+ (комедия «Очень громкая премьера», спектакль «Смерть Тарелкина»).

Совсем недавно появилась возможность посетить по «Пушкинской карте» премьеры театра: «Пленные духи» (комедия, персонажами которой стали Блок, Белый и Любовь Менделеева), «Зойкина квартира» по Булгакову, «Сережа очень тупой» по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова.

«К слову, цены на билеты по "Пушкинской карте" точно такие же, как и для остальной публики. Если учитывать, что в этом сезоне стоимость билетов в театр стартует от 200 рублей, то на средства "Пушкарты" можно посетить 15 спектаклей. Надеемся, что в 2022 году эта инициатива получит свое развитие», - заметили в театре.

Оплатить билет «Пушкинской картой» можно при покупке билета как в кассе, так и онлайн на сайте театра. В онлайн-афише зрители могут найти пометку: «Мероприятие участвует в программе “Пушкинская карта”». На этой странице собраны все спектакли, участвующие в программе «Пушкинская карта».

После нажатия кнопки «Купить билет» на сайте зрители должны выбрать «Пушкинскую карту» в способах оплаты. Держатель карты может купить только один билет на конкретное мероприятие.

В театре напоминают, что несовершеннолетним зрителям предъявлять QR-код на входе не нужно, достаточно взять с собой паспорт.