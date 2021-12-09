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Союз театральных деятелей назвал лучшие роли сезона в псковском драмтеатре

Псковское отделение Союза театральных деятелей России подвело итоги ежегодного смотра-конкурса «Признание». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Так, лучшим спектаклем театрального сезона 2020-2021 признали «Смерть Тарелкина» – постановка молодого московского режиссера, ученика Римаса Туминаса Хуго Эрикссена по пьесе Сухово-Кобылина.

В номинации «Лучшая мужская роль сезона 2020-2021» лауреатом стал актер Андрей Кузин за исполнение роли Варравина в спектакле «Смерть Тарелкина».

Также в категории «Лучшая женская роль сезона 2020-2021» победила актриса Валентина Банакова, сыграв Брандахлыстову в постановке «Смерть Тарелкина».

«Лучшую роль молодого исполнителя сезона 2020-2021» исполнил актер Камиль Хардин. Он сыграл Доктора и Дворника в «Смерти Тарелкина».

Традиционный смотр-конкурс лучших ролей сезона «Признание» региональное отделение Союза театральных деятелей РФ проводит уже более сорока лет в целях повышения мастерства, престижа актерской профессии и популяризации театрального искусства. Победители конкурса в различных номинациях определяются собранием членов СТД РФ путем тайного голосования в каждом театре.

Спектакль «Смерть Тарелкина», признанный СТД лучшим спектаклем прошлого сезона, можно будет увидеть на псковской сцене 30 января и 18 февраля. Информация о нем опубликована на сайте.