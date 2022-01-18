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На спектакль о важных жизненных истинах приглашает псковичей кукольный театр

Псковский областной театр кукол приглашает псковичей и гостей города на спектакли, который пройдут в январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Так, 21 января в 18.00 на сцене покажут «Маленький Мук», 22 января в 12.00 и в 16.00 - «Гуси-лебеди», а также 23 января в 12.00 и в 16.00 - «Золотой цыпленок».



Маленький Мук - добрый и неунывающий мальчишка, который вынужден жить в образе уродливого карлика. Он, неузнанный даже родителями, уходит из города в поисках счастья. Его жизнь наполнена удивительными событиями, приключениями и чудесами. Доброе сердце, находчивость, готовность прийти на помощь слабому приводят Мука к удаче. И все это происходит в особенной, таинственной и загадочной атмосфере восточных историй.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

«Сказка "Гуси-лебеди" рассказывается по старинке: деревенька, двор, завалинка. Будет и печка, и речка и яблонька. Похитят Ванечку гуси-лебеди и унесут к самой Бабе Яге, а Аленка на помощь бросится», - рассказали в ТКД. Спектакль в ненавязчивой форме открывает важные жизненные истины: слушать старших, побеждать зло добром, любить свою семью, дорожить дружбой.

«Если вы еще ни разу не видели спектакль "Золотой цыпленок", то вам очень интересно будет следить за развитием событий в спектакле. Очень добрая и даже сказочная история, рассказывает языком театра о самых главных семейных ценностях: доброте, любви, терпимости и заботе друг о друге», - отметили в пресс-службе. В этом спектакле зрители увидят как теневой театр, так и ширмовой, а также кукол и актеров на сцене живым планом. Даже самым активным непоседам скучать будет некогда – настолько активно будет развиваться действие.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе театра. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 57-13-79 – администраторы, 56-33-13 - касса.