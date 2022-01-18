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Псковский театр драмы скорректировал февральский репертуар

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина скорректировал февральский репертуар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Уважаемые зрители! В нашем театре снова череда замен и переносов спектаклей. Поверьте, мы огорчены этим фактом не меньше вас, но как бы мы ни хотели играть для вас каждый день, в пору заболеваний приходится мириться с обстоятельствами. В связи с болезнями артистов мы вынуждены внести изменения в репертуар», - отметили в пресс-службе.

– 4 февраля спектакли «Позвольте вам выйти вон!», «Пиковая дама» и «Дни Победы» отменяются;

– 5 и 6 февраля спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» отменяются;

– спектакль «Очень громкая премьера», назначенный на 5 февраля, переносится на 4 марта. Билеты действительны;

– спектакль «Река Потудань» переносится с 6 февраля на 26 апреля. Билеты действительны;

– спектакль «Сережа очень тупой» переносится с 10 февраля на 13 марта, с 11 февраля – на 25 марта. Билеты действительны;

– спектакли «Год жирафа», назначенные на 12 февраля (11.00 и 13.00) и 13 февраля (11.00), будут заменены на спектакли «Невероятные приключения голубя Петра». Билеты действительны;

– спектакль «Цветаева и саксофон», назначенный на 12 февраля, переносится на 12 марта. Билеты действительны;

– спектакль «Отелло», назначенный на 13 февраля, будет заменен на спектакль «Пленные духи». Билеты действительны.

В случае отмены билеты необходимо сдать в кассу театра. «Если вы покупали билеты онлайн, средства вернутся на вашу карту автоматически», - уточнили в театре.

«В случае если вас не устраивает дата нового показа или замена спектакля, вы можете сдать билеты по месту покупки (в кассу театра или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора support@orbilet.ru). Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание», - добавили в пресс-службе.