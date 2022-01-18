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Скидку 25% на билеты предлагает Псковский драмтеатр ко Дню всех влюбленных

Скидку 25% на билеты предлагает Псковский драмтеатр ко Дню всех влюбленных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Театр запускает акцию «Влюбленные в театр», посвященную Дню всех влюбленных.

14 и 15 февраля любой зритель сможет купить билеты на спектакли мартовского и апрельского репертуара со скидкой 25% как в театральной кассе, так и онлайн. Промокоды на скидку появятся на странице каждого спектакля в акционные дни.

«Акция не предполагает никаких дополнительных условий, достаточно просто любить театр», - подчеркнули в пресс-службе.

Актуальную афишу можно найти на официальном сайте театра.