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Сцена / Спектакли

По техническим причинам псковский театр сделал замену в репертуаре

28.02.2022 15:26|ПсковКомментариев: 0

По техническим причинам, связанным с подготовкой премьеры спектакля «Бовари», Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вынужден произвести замену в репертуаре. Вместо спектакля «Очень громкая премьера» 5 марта покажут спектакль «Пленные духи». Билеты действительны, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Как рассказали в учреждении, «Пленные духи» – премьера нынешнего сезона, «изысканный анекдот», героями которого стали «хрестоматийные персонажи» – поэты Александр Блок, Андрей Белый и семья Менделеевых. Узнать подробности о спектакле можно по ссылке.

Если зрителя не устраивает замена спектакля, билеты можно сдать по месту покупки (в кассу театра или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора: support@orbilet.ru).

«4 марта спектакль "Очень громкая премьера" состоится согласно репертуарному плану, билеты еще остались в продаже. Если вы стремитесь увидеть именно этот спектакль, сдав билеты на 5 марта, вы можете приобрести их по той же цене на пятницу 4 марта», - заметили в театре. 

Театр приносит извинения за доставленные неудобства. Актуальную афишу можно найти на официальном сайте Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

На этой неделе театр дважды представит комедию «Пленные духи» (2 и 5 марта). Эксцентричная комедия «Очень громкая премьера» состоится 4 марта. Народный артист России, ведущий актер Александринского театра Игорь Волков привезет из Петербурга в Псков свой моноспектакль «Веселенькое кладбище» (6 и 7 марта). Тем зрителям, которым нравятся музыкальные спектакли, предлагают посетить спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева (6 и 7 марта). Детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет и их родителей приглашают на бэби-спектакль «Год Жирафа» в воскресенье 6 марта. 8 марта театральных зрителей ждет премьера спектакля «Бовари» по роману французского классика Гюстава Флобера.

Наличие билетов можно уточнить в кассе или на сайте театра.

Теги: #театр #псков #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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