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Псковичи могут купить билеты в драмтеатр почти с 30-процентной скидкой

Билеты со скидкой в 27% можно купить на отдельные спектакли Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина на любую дату сегодня до 23:59. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«27 марта весь мир отпраздновал День театра. Мы благодарим своих зрителей и коллег из разных городов России за теплые слова в наш адрес и за большую любовь к театру», – выразили признательность в учреждении.

Специальное предложение действует с 23 марта до 28 марта (23:59). В акции участвуют спектакли:

«Дядя Ваня» (премьера);

«Каштанка»;

«Отелло»;

«Ревизор»;

«Смерть Тарелкина»;

«Зойкина квартира»;

«Очень громкая премьера»;

«Пленные духи»;

«Я сделал крылья и летал» (спектакль для детей от 4-х до 8-ми лет);

«Цветаева и саксофон»;

«Морфий» (премьера).

Скидка действует как в кассе, так и онлайн (промокод можно найти на странице спектакля) без каких-либо дополнительных условий.

Репертуар театра до конца сезона (до июля) доступен на официальном сайте театра.

Касса театра работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30) по адресу: улица Пушкина, 13.

Продажа билетов онлайн осуществляется круглосуточно, добавили в драмтеатре.