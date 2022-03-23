Псковичи могут купить билеты в драмтеатр почти с 30-процентной скидкой

Билеты со скидкой в 27% можно купить на отдельные спектакли Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина на любую дату сегодня до 23:59. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
«27 марта весь мир отпраздновал День театра. Мы благодарим своих зрителей и коллег из разных городов России за теплые слова в наш адрес и за большую любовь к театру», – выразили признательность в учреждении.
Специальное предложение действует с 23 марта до 28 марта (23:59). В акции участвуют спектакли:
Скидка действует как в кассе, так и онлайн (промокод можно найти на странице спектакля) без каких-либо дополнительных условий.
Репертуар театра до конца сезона (до июля) доступен на официальном сайте театра.
Касса театра работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30) по адресу: улица Пушкина, 13.
Продажа билетов онлайн осуществляется круглосуточно, добавили в драмтеатре.