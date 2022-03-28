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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о премьере спектакля «Дядя Ваня»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - артистка Псковского театра драмы Александра Кашина.

Ведущая Дина Дабришюте поговорит с ней о спектакле «Дядя Ваня», премьера которого состоится в Пскове сегодня, 30 марта.

Александра Кашина присоединилась к труппе Псковского драмтеатра в 2021 году по окончании факультета музыкального театра ГИТИСа. Псковичи уже могли видеть артистку в главной роли в спектакле «Сережа очень тупой», а также в спектакле «Зойкина квартира». И вот новый спектакль - «Дядя Ваня» - по одноименной пьесе Чехова. Будет ли это постановка классическая, без внезапной обнаженки, мата и эпатажа? Как артистам, задействованным в премьерном спектакле, работалось с режиссером — Павлом Зобниным?

Трансляция завершена