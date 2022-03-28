Театральный критик оценила псковскую премьеру спектакля «Дядя Ваня»

Первые премьерные показы спектакля «Дядя Ваня» режиссера Павла Зобнина прошли на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 30 и 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина
Театральный критик из Петербурга, шеф-редактор сайта «ТЕАТР.» Жанна Зарецкая рассказала, чем уникальна псковская сценическая интерпретация известной пьесы Чехова.
«На премьере я испытала терапевтическую силу театра, – говорит Жанна Зарецкая. – Несмотря на то, что у Чехова нет никаких счастливых финалов, нет никакой надежды, я вышла из театра абсолютно счастливым человеком». Также Жанна Зарецкая рассказала о «чеховском парадоксе» – особой реакции на тексты Чехова, особом отношении к его героям: «Чем больше страдают эти люди, чем больше они мучаются, тем смешнее они выглядят. Но Чехов, режиссер Павел Зобнин и артисты относятся к своим героям с такой любовью и нежностью, что все их катастрофы, с одной стороны, вызывают к ним глубокое сочувствие, а с другой – очень нежный смех над ними. И я вижу себя в этих людях, я понимаю, что я такая же смешная, и я смеюсь, в том числе над собой. И смех мне дает ощущение легкости, полета и радости, желание жить и любить».
Следующие премьерные показы пройдут 5 и 29 апреля. Билеты и подробности можно найти на официальном сайте театра. Создатели спектакля: режиссер Павел Зобнин и художник Евгений Лемешонок, востребованные авторы и неоднократные номинанты «Золотой Маски».
Главную роль Ивана Петровича Войницкого (дяди Вани) исполняет заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин. В роли профессора Серебрякова – почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев. Елена Андреевна, жена профессора – Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». В роли Астрова – Георгий Болонев. Соня – Александра Кашина.
Заняты в спектакле и многоопытные мастера псковской сцены: заслуженные артисты России Ирина Смирнова, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев, добавили в драмтеатре.