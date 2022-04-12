Сцена / Спектакли

Премьера спектакля «без текста» состоится на псковской сцене

В ближайшие выходные, 16 и 17 апреля, в Псковском театре драмы состоится премьера спектакля «Случайный вальс» (12+), поставленного художественным руководителем театра Дмитрием Месхиевым.

По его словам, «там совсем нет текста, только песни, выстроенные определенным образом». Постановка объединяет военные песни со времен Первой мировой до наших дней и видеоряд. Это уже второй музыкальный спектакль, поставленный на местной сцене: в прошлом году Дмитрий Месхиев представил другую свою работу, спектакль-кабаре «Постой, паровоз!».

«Жанр музыкального спектакля выбран по очень простой причине, - сказал Дмитрий Месхиев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM). - Я понял, что этот жанр чрезвычайно востребован псковской публикой. Опыт спектакля «Постой, паровоз!» доказывает, что это людям очень нравится, билеты на него заканчиваются очень быстро. Как руководитель театра я обязан делать те вещи, которые нравятся зрителю. Театр один в городе, и музыкальная составляющая в нем нужна».

Зрители увидят премьеру в Новом зале. В одни только в выходные по случаю Дня Победы ее планируют дать три раза.

Отвечая на вопрос, связано ли создание спектакля с текущим политическим моментом, Дмитрий Месхиев заявил, что постановка была задумана давно, но он рад получившемуся совпадению.

«Чтобы хорошо сделать спектакль, надо его делать минимум полгода, - отметил худрук. - Я не предугадываю время, как Жириновский, я не Ванга, но, если так получилось, я этому рад. Это в чистом виде патриотический спектакль. Таким я его и собирался сделать. А учитывая всю ситуацию, поддерживаем патриотизм на злобу дня — так и слава богу».