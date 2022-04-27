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Театральные критики о псковском «Дяде Ване»: Хроники выходных в садовом товариществе

Театральные критики Александр Вислов, Владимир Спешков и Наталья Ртищева посетили одну из последних премьер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина – спектакль Павла Зобнина «Дядя Ваня» – и поделились своим мнением о ней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Изображение здесь и далее: пресс-служба театра драмы имени А. С. Пушкина

«Очевидно, что Псковский театр драмы находится на подъеме: стратегия художественного руководителя Дмитрия Месхиева и арт-директора Андрея Пронина дает свои всходы и плоды. Псковская драма привлекает для работы хороших режиссеров, собирает “коллекцию” сильных актеров – театр находится на каком-то интересном пути. Каждый наш приезд в псковский театр – это повод для большого разговора, и данный визит тоже не стал исключением», – подчеркнул Александр Вислов, театральный критик, член экспертного совета театральных премий, преподаватель РУТИ-ГИТИСа.

По мнению Вислова, в спектакле «Дядя Ваня» Павлу Зобнину и артистам удалось в классической пьесе «найти массу новых, интереснейших, порой парадоксальных вещей» и представить современную версию чеховского текста: «Особенным откровением и открытием стала для меня Соня Александры Кашиной. Это новаторское прочтение образа: ее Соня – не с самого начала и до конца страдающая душа, не ангел во плоти, какой Соня зачастую бывает в спектаклях, а живая, витальная, с юношеской восторженностью и наполненной душой, готовая обнять весь мир, молодая девушка. Удивительно современный образ, буквально сошедший на сцену из партера».

Журналист, театральный и кинокритик Наталья Ртищева охарактеризовала псковскую премьеру, как «точный и правдивый спектакль»: «Спектакль “Дядя Ваня” мне понравился тем, что в нем нет ощущения “великого Чехова”. Он поставлен как хроники выходных, скажем, в садовом товариществе “Березка-1” Псковского района. Когда я услышала этот текст, я подумала: как же легко и естественно им разговаривают современные мужики. Я посмотрела этот спектакль как сегодняшнюю историю».

Владимир Спешков, журналист, театральный критик и редактор из Челябинска, подчеркнул силу художественного метода режиссера: «Главное достоинство спектакля – это великолепный разбор текста, который делает режиссер Павел Зобнин и в котором участвует вся актерская команда. Я вижу на сцене взаимоотношения людей, за которыми стоит огромный бэкграунд. Зачастую в спектаклях по “Дяде Ване” главенствует мертвая традиция: все знают, как играть Елену Андреевну, все знают, что такое “русалочья кровь”, все знают, как играть няню, и эти штампы не имеет никакого отношения к воссозданию жизни на сцене. В этом спектакле я вижу людей, за которыми очень много настоящей, подлинной жизни».

Павел Зобнин – известный российский театральный режиссер, один из самых успешных учеников Сергея Женовача. Поставил несколько десятков спектаклей в театрах России и Эстонии, принимал участие в режиссерских лабораториях в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Калининграде, Таллине, Ростове-на-Дону, Казани, Омске и других городах. Спектакль Павла Зобнина «Отец» (2018) был выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в четырех номинациях. Над сценографией и костюмами к спектаклю работает Евгений Лемешонок, известный театральный художник из Новосибирска, дважды номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за костюмы к спектаклям «Я.Другой.Такой.Страны» и «Ак и человечество» Дмитрия Егорова.

Следующий премьерный показ спектакля состоится завтра, 29 апреля. Узнать подробности о спектакле «Дядя Ваня» и купить билеты можно на официальном сайте театра.