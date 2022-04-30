Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы представил афишу на праздничные выходные

Псковский театр драмы подготовил афишу, в которую вошли драматические и музыкальные спектакли, посвященные празднику Победы, и другие заметные постановки прошлых сезонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Изображение здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

7 мая. «Река Потудань»

«Река Потудань» – один из самых необычных спектаклей Псковского театра драмы по рассказу Андрея Платонова. О чем спектакль? О жизни человека после войны? О живительной силе любви? О стремлении к жизни или бессилии? Плывя по водам Потудани вместе с героем спектакля, каждый встретит те смыслы, которые ему близки.

Спектакль режиссера Сергея Чехова – шестикратный номинант на премию «Золотая маска». В постановке заняты молодые артисты Илона Гончар, Георгий Болонев и ведущие мастера псковской сцены – заслуженные артисты России Сергей Попков, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев.

Подробнее узнать о спектакле и приобрести билеты можно на сайте драмтеатра.

8 мая. Бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра»

В субботу малышей и их родителей приглашают в «Маленький театр». Однажды весенним утром голубь Петр проснулся на своей родной свалке, отряхнул любимый свитер, сделал зарядку и позавтракал крошками от чипсов. День обещал быть обычным, но тут появились перелетные птицы с рассказами о далеких и увлекательных путешествиях. И голубю Петру захотелось увидеть мир.

8 и 10 мая. Спектакль-концерт «Случайный вальс»

«Случайный вальс» – 16 песен о войне, любви и жизни. В музыкальной программе спектакля – военные песни разных эпох, но не бравурные марши, а песни, о которых принято говорить, что они «берут за душу». Режиссер Дмитрий Месхиев. Солисты – актеры театра Ксения Чехова, Георгий Болонев и Максим Плеханов.

«К сожалению, на эти даты билеты на спектакль уже закончились. Следующие показы пройдут 14 и 29 мая», – уточнили в пресс-службе.

9 мая. «Дни Победы»

9 мая в афише театра спектакль, посвященный празднику Победы – документальный секстет «Дни Победы», проникновенный, исповедальный разговор о войне молодых людей, на чью долю выпало это испытание.

«К сожалению, билеты на спектакль "Дни Победы" закончились до конца сезона», – объяснили в драмтеатре.

9 и 10 мая. Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!»

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» – это лиричный вечер тюремного романса в пространстве театрального буфета. Галич и Вертинский, Алешковский и Евтушенко – лучшие образцы романса ХХ века и хиты русского шансона зазвучат по-иному: порой трогательно и пронзительно, порой страстно и мятежно. Режиссер Дмитрий Месхиев.

Солирует обладательница бархатного альта Катя Руч под аккомпанемент музыкантов-виртуозов.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе или на официальном сайте. Касса театра работает без выходных с 9.30 до 21.00 (перерыв - с 15.00 до 15.30). Продажа билетов на сайте осуществляется круглосуточно, говорится в сообщении.