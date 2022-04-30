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12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Сцена / Спектакли

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о спектакле «Морфий»

06.05.2022 13:06|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Она будет посвящена очередной премьере Псковского драмтеатра — спектаклю «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова. Его ставит известный театральный режиссер, троекратный номинант премии «Золотая маска» Антон Федоров.

Главные роли в спектакле исполнят Александр Овчаренко и Камиль Хардин. В рамках программы «Подстрочник» они посветят радиослушателей в тонкости актерской кухни в работе над спектаклем. Зачем артисту знакомиться с чужим опытом работы? Сколько раз актеры пересмотрели фильм «Морфий» Алексея Балабанова и почему Псковский театр драмы пора будет переименовать с театр Булгакова?

Ведет эфир Дина Дабришюте.

Трансляция завершена.

Теги: #Подстрочник #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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