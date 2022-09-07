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Псковичей приглашают на 50-й показ комедии «Соседи»

Юбилейный показ спектакля «Соседи» режиссера Александра Кладько состоится 4 октября, во вторник, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Эта музыкальная ретрокомедия пользуется успехом у псковского зрителя уже шестой год – премьера спектакля состоялась в 2016 году.

Некогда популярная пьеса 1970-х годов драматургов и юмористов Георгия Голубенко, Леонида Сущенко и Валерия Хаита «Старые дома», по которой поставлен спектакль «Соседи», возвращает зрителя на несколько десятилетий назад, «пробуждает чувство ностальгии по ушедшей эпохе, годам юности», отметили в театре.

«Старый двор. На фоне декораций из вечно сохнущего белья здесь двадцать четыре часа в сутки идет захватывающий спектакль: соседи ссорятся, мирятся, влюбляются, женятся, растят детей, делят пополам все радости и горести. Этот двор – их мир, вся их жизнь, поэтому так сложно решиться на перемены и расстаться со старым домом, который подлежит сносу, и переехать в новые квартиры. "Соседи" – добрая, наивная лирическая комедия с ретрохитами Леонида Утесова и Юрия Визбора», – рассказали о комедии в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

В спектакле заняты корифеи псковской сцены: народный артист России Владимир Свекольников, заслуженные артисты России Сергей Попков, Надежда Чепайкина, Виктор Яковлев и другие.

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